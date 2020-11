Boccia a De Luca: "Chiedi medici? Hai i volontari, arruolateli"

(Fotogramma)

"Il Governo è totalmente al fianco di tutta la comunità campana e ha sempre garantito il massimo aiuto alla Regione attraverso il commissario Arcuri con i ventilatori polmonari e i materiali distribuiti e la Protezione civile attraverso il personale medico". Così il ministro Francesco Boccia, a quanto si apprende, si sarebbe rivolto al presidente Vincenzo De Luca che durante la riunione oggi con il governo e le regioni ha detto di aver avuto solo 7 dei 1400 operatori sanitari richiesti (600 medici e 800 infermieri).

"Dal 24 ottobre la Campania - ha ribattuto Boccia - ha sul tavolo, attraverso la Protezione civile, la disponibilità di 2.236 operatori sanitari, arruolateli e se avete bisogno di altri volontari facciamo un bando ad hoc solo per la Campania domani mattina, ma basta polemiche. Ci sono 1.172 medici campani che vogliono lavorare in Campania e oltre un migliaio di altri operatori sanitari".

"Non c'è nessuno sciacallaggio verso la Campania e questa non è la sede per far polemica ma la sede in cui si risolvono problemi reali - avrebbe scandito Boccia - I dati di oggi sulle terapie intensive confermano che la Campania con 181 ricoverati Covid-19 su 590 è sotto la soglia critica ma nello stesso tempo le pressioni sulle reti ospedaliere necessitano di interventi urgenti".

"Non si risolvono complessità di questa natura polemizzando ma lavorando nel merito dei problemi e collaborando 24 ore al giorno. Abbiamo grande rispetto per il lavoro di ogni Presidente perché lo facciamo insieme da otto mesi ed è lo stesso rispetto che hai avuto tu" avrebbe detto Boccia rivolgendosi a De Luca. "Il governo resta al fianco della regione Campania - ha sottolineato - e se c'è bisogno di fare ulteriori misure restrittive d'intesa con il ministero della Salute noi ci siamo e ci siamo sempre stati".

"Attiviamo in tempo reale attraverso Arcuri tutti i covid hotel di cui c'è bisogno in ogni provincia campana e confermiamo la disponibilità della Difesa per esigenze ulteriori di ospedali da campo così come avvenuto in altre regioni italiane a partire dal caso di Genova in Liguria. Se non servono, per alleggerire la pressione sugli ospedali, basta metterlo per iscritto alla Protezione civile che domani comunque scriverà a tutte le Regioni confermando la nostra disponibilità, poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità".