Covid, Conte: "Dare risposte condivise e guardare oltre emergenza"

Fotogramma

"L'edizione 2020 del Forum per la pace di Parigi si svolge in tempi difficili. La pandemia infuria ancora nella nostra vita quotidiana, colpendo le nostre società ed economie. Il terrorismo minaccia nuovamente l'Europa e l'emergenza climatica richiede uno sforzo collettivo urgente per salvaguardare il futuro del nostro pianeta. Se c'è una lezione da imparare da questa situazione senza precedenti, questo è il valore di un'efficace cooperazione internazionale. Problemi condivisi, che minacciano la pace e la stabilità, necessitano di risposte condivise e urgenti. Ma un'azione urgente non significa visione a breve termine. Dobbiamo guardare oltre l'emergenza e concentrare la nostra azione globale sulla promozione di una ripresa inclusiva, sostenibile e resiliente". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo in videocollegamento al 'Paris Peace Forum'.

"L'Italia, come prossima Presidenza del G20, ospite del 'Global Health Summit' nel 2021 in collaborazione con la Commissione Europea e partner del Regno Unito per la COP26, è pienamente impegnata a costruire, facilitare e promuovere gli sforzi multilaterali verso un mondo più verde, più equo e più sano - rivendica il presidente del Consiglio - L'Italia è determinata a perseguire questi obiettivi come nazione, ma anche come membro dell'Unione Europea. Siamo orgogliosi che il suo piano per la ripresa post-pandemia sia dedicato alla 'Next generation'".

"Il presente è fondamentale per impostare il futuro - conclude Conte - Dimostriamo che ora possiamo restare uniti per perseguire il nostro obiettivo comune di trasformare i nostri destini individuali in uno migliore e collettivo. Formiamo insieme una società più resiliente, sostenibile e inclusiva".