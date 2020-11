Roma, registrato il sito 'Bertolasosindaco.it'

(Fotogramma)

E' stato registrato lo scorso 21 ottobre il sito internet www.bertolasosindaco.it. Nella scheda relativa alla registrazione, visionata dall'AdnKronos, il nome di chi ha acquistato, per un anno, il diritto all'utilizzo resta 'hidden', nascosto. Nella home page del sito, già online, si legge in alto, 'bertolasosindaco.it' e la scritta 'Something amazing will be constructed here...' (Qualcosa di meraviglioso verrà fatto qui), più giù una grafica con un cantiere in costruzione, con tanto di gru.

Contattato dall'Adnkronos, Guido Bertolaso però fa sapere di non essere stato lui a registrare il dominio: "Non ne so nulla", sottolinea. "Non saprei nemmeno come fare a registrare un sito, l'avrà fatto qualcun altro usando il mio nome".

Il nome dell'ex capo della protezione Civile è da giorni il più gettonato come possibile candidato del centrodestra per la sfida al Campidoglio, per la carica di sindaco di Roma, nome sponsorizzato in particolare da Forza Italia. Ieri sera, poi, è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di Porta a Porta, a esprimere apprezzamenti per il medico romano. "Ho avuto modo di confrontarmi con lui - ha detto il leghista - ed è una persona molto concreta, un uomo del fare, una figura che mi piace molto".