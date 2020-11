Morani accende Twitter: "Tamponi sono gratis e banchi servivano"

(Fotogramma)

Banchi a rotelle e tamponi fanno schizzare Alessia Morani in cima alle tendenze di Twitter. La deputata del Pd, sottosegretaria di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, diventa il tema di migliaia di messaggi dopo le dichiarazioni a Stasera Italia. "Vorrei dire ai telespettatori che sono styati processati in Italia oltre 18 milioni di tamponi gratuiti. Un italiano su 5 ha effettuato un tampone gratuito. L'Italia è uno dei paesi europei che in base alla popolazione ha effettuato più tamponi e quelli del servizio sanitario nazionale sono gratuiti. Un italiano su 5 che fa il tampone gratuito è un dato importante", dice Morani, provocando la reazione di Augusto Minzolini e Davide Desario, ospiti della trasmissione. Nel mirino degli utenti di Twitter, però, finiscono soprattutto le parole della parlamentare in relazione ai celeberrimi banchi a rotelle. "I due milioni e mezzo di banchi acquistati servono da almeno 10 anni. Fino a qualche tempo fa, i ragazzoni che vanno alle superiori e che devono stare seduti nei banchi dei piccoli, dal punto di vista ergonomico non ci possono stare. Per fortuna sono stati acquistati i banchi", dice.