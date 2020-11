(Fotogramma/Ipa)

Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato per domani alle 16 una riunione in videoconferenza, con le regioni. Riunione richiesta ieri dalla stessa conferenza delle regioni. Saranno presenti anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro.