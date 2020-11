Polverini a Rebibbia vede Verdini: "Provato ma reattivo"

(Fotogramma)

''E' il solito Verdini. L'ho trovato sicuramente provato dalla dura prova, ma capace di reagire e andare avanti...''. Renata Polverini, deputata di Forza Italia, racconta all'Adnkronos l'incontro che ha avuto la scorsa settimana con Denis Verdini in occasione della visita al carcere romano di Rebibbia, dove l'ex plenipotenziario azzurro è recluso dopo la sentenza di condanna della Cassazione per il crac del Credito cooperativo fiorentino.

''Verdini - dice l'esponente forzista - era contento di vedermi e questo mi ha fatto molto piacere. L'ho trovato sollevato dalla visita dei suoi familiari, che per la prima volta hanno potuto vederlo''. Polverini dice che Verdini ''si è preso a cuore la questione delle carceri, a cominciare dal problema del sovraffollamento e della carenza di organico della polizia penitenziaria. E' rimasto impressionato dalle condizioni in cui versano gli istituti penitenziari. E mi ha confidato che forse la politica non ha fatto abbastanza su questo tema. Io gli ho ricordato che da sempre mi sono battuta per la questione delle carceri, specialmente quando ero presidente della Regione Lazio''.