"Ho fatto un sondaggio su Amazon, in poco tempo hanno votato in 50mila, il 61% dice no, i regali li compro sotto casa, piuttosto che con un clic". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini a 'Ore 14' su Rai 2, parla del sondaggio appena lanciato sui canali social dal leader della Lega.