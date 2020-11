Zone rosse, Zaia: "Da governo ristori o stop restrizioni da Regioni"

(Fotogramma)

"O il governo ristora le attività penalizzate dalle misure prese dalle regioni oppure da domani non ci saranno più restrizioni decise nelle stesse regioni". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa spiegando che in ogni caso "non ho motivo di pensare che il governo non deciderà dei ristori perché lo stesso si era impegnato ad affrontare la questione quando Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna hanno deciso, in autonomia, le misure restrittive - ha ricordato - d'intesa con il ministro della Salute".