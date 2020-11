Italia Viva vs Lidl: "Resse per scarpe, perché niente multa?"

Fotogramma

"Perché le autorità non hanno sanzionato la catena di supermercati Lidl per gli assembramenti che si sono creati con la vendita a prezzi scontatissimi delle scarpe sneakers blu e gialle da 12,99 euro in edizione limitata?". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.

"La ministra dell’Interno Lamorgese farebbe bene a chiedere spiegazioni alle Prefetture e a inviare una circolare, non si capisce perché le regole contro gli assembramenti le abbiano dovute rispettare ristoranti e bar, finché sono rimasti aperti anche nelle attuali zone rosse, mentre ci sia stato questo lassismo verso una catena di grande distribuzione, la cui categoria peraltro ha risentito meno del commercio al dettaglio gli effetti economici dell’epidemia". "L’improvvida iniziativa di marketing Lidl - prosegue Occhionero - è stata stigmatizzata anche dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico Miozzo e dalla virologa Ilaria Capua, perché in un momento così critico per i contagi ha creato resse, code e corse all’accaparramento, tutto ampiamente documentato da foto sui social e sulle testate locali di tutta Italia".