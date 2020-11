Bertolaso a Roma e Moratti a Milano, sindaci ideali di Berlusconi

(Fotogramma)

Servono i candidati migliori, espressione soprattutto della società civile, non schierati. Silvio Berlusconi si collega con i vertici di Fi e i coordinatori della grandi città che andranno al voto in primavera. Il Cav è a caccia di candidati sindaci 'civici' e torna a fare i nomi di Guido Bertolaso e Letizia Moratti, come profili ideali.

Il leader azzurro, apprende l'Adnkronos, avrebbe rilanciato la candidatura per la sfida al Campidoglio dell'ex capo della Protezione civile dei suoi governo. In particolare, Berlusconi avrebbe rievocato anche il nome della Moratti: per Milano Moratti sarebbe il nome ideale, peccato che non ha accettato di correre di nuovo perchè l'avrei ricandidata...