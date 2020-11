Forza Italia, l'avviso ai naviganti di Berlusconi

(Fotogramma)

Forza Italia deve tornare forza trainante del centrodestra come prima... E farò di tutto per riportarla a essere primo partito. Io vado avanti per la mia strada, chi non si sente parte di questo progetto, può anche andar via... Raccontano che Silvio Berlusconi abbia fatto una sorta di 'chiamata alle armi' per invitare i suoi a serrare i ranghi dopo le ultime defezioni di tre parlamentari passati alla Lega. Il Cav, riferiscono fonti azzurre, ieri in collegamento via Zoom con i coordinatori delle grandi città che andranno al voto in primavera, sarebbe stato categorico, della serie: con me o contro di me. Un vero e proprio avviso ai naviganti. L'ex premier avrebbe fatto capire senza mezzi termini ai propri parlamentari che chi non condivide la sua linea se ne può andare e nessuno lo rimpiangerà. La convinzione del presidente di Fi è, infatti, che liberandosi del 'tappo' degli uscenti, si aprono opportunità, si liberano posti a energie fresche, volti nuovi ed emergenti, possibilmente giovani.