Salvini fa 'mea culpa': "E' stato un errore..."

(Fotogramma)

''E' stato un errore...''. Ospite di SkyTg24, Matteo Salvini fa autocritica sulla sua partecipazione tempo fa a un convegno al Senato con chi era scettico nei confronti del Covid ed è stato definito per questo negazionista. Il leader della Lega invita, però, a non usare il termine negazionisti: ''Posso chiedere a tutti di non usare questo termine? Ci ricorda i campi di sterminio, gli ebrei, i nazisti... Quindi, se si vuol fare polemica politica, ci sono tanti altri termini. Ma parlare di negazionismo, di fascismo, di nazismo, in questo momento è qualcosa che non rende giustizia a chi lo fa...''.