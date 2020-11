Veneto zona gialla, Zaia avverte: "Non è finita"

Foto Fotogramma

“Siamo ancora area gialla ma non siamo usciti da questo casino. L'emergenza non è finita anche se siamo in area gialla. Non possiamo abbassare la guardia e l’ordinanza non si discute, verrà reiterata, perché la battaglia non è finita". Lo ha detto il presidente regionale Luca Zaia in conferenza stampa.

"In Veneto è pur vero che c’è un segnale verso giù sui ricoveri ma è solo un segnale - ha aggiunto - perché invece Verona, Vicenza e Venezia sono ancora con un trend crescente quindi capiamo che se non ci mettiamo pancia a terra reimpenniamo le curve e quindi è inutile che mi venite a chiedere cosa faremo a Natale, ci ingrasseremo tutti perché mangeremo il panettone da soli" ha avvertito Zaia.