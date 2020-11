Bertolaso: "Io pigliatutto? Consulente per Regioni a zero euro"

Fotogramma

"Consulente Marche 0 € . Consulente Umbria 0 €. Consulente Sicilia 0 €. Consulente Lombardia 1 €. Membro Cda Prelios 0 €. Poi vorrei anche anticipare il FQ, magari li aiuto nel lavoro: non mi avete ancora accusato dei finti (forse?) posti letto in Sicilia... così, per darvi un’idea". È quanto scrive su Facebook Guido Bertolaso in riferimento al pezzo del Fatto Quotidiano di oggi dal titolo 'Bertolaso pigliatutto', in cui si dice che sarà 'nel cda del colosso che ricostruirà Milano Nord'.