Fotogramma

"Non compiere ulteriori passi falsi non significa fermarsi. L’ho detto in Cdm, lo dico da giorni e ogni giorno è prezioso. Occorre nominare al più presto il nuovo Commissario alla Sanità in Calabria. Non mancano le persone di valore. I calabresi ci hanno aspettato fin troppo". Lo scrive il ministro per il Sud, Peppe Provenzano, su Twitter.