Centrodestra, proposta Lega: "Blocco unico in Parlamento"

(Fotogramma)

“A fronte di una maggioranza incapace di decidere, litigiosa e confusa mentre il Paese vive un momento drammatico per la tenuta economica e sociale, sarà un segnale importante riuscire a lavorare come opposizione costruttiva in un unico blocco in Parlamento, una federazione dei gruppi alla Camera e al Senato con proposte comuni". Così i capigruppo della Lega al Senato e alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.

"Riteniamo che si possa ragionare di tutto, nelle sedi opportune, così da approfondire eventuali proposte estemporanee, che leggiamo sulle agenzie" commenta all'AdnKronos il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, sottolineando che quello di "lavorare in modo coordinato e alternativo al governo Conte è un argomento che più volte Fdi ha portato avanti e Giorgia Meloni ha formalizzato questa proposta negli ultimi incontri dei vertici del centrodestra, in uno dei quali noi capigruppo siamo stati presenti, impegnandoci a condurre una azione ancora più coordinata alle Camere". "Azione - conclude il capogruppo di Fdi alla Camera - che noi, attraverso la nostra presidente Meloni, abbiamo chiesto venisse formalizzata in un documento di impegni e proposte da presentare al governo".

"Giusto l’appello lanciato dai due capigruppo della Lega Romeo e Molinari a costituire subito un gruppo parlamentare federato in Parlamento" dice il senatore Francesco Giro di Forza Italia secondo il quale la prossima legge di Bilancio "richiede un’azione comune di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e non sporadiche iniziative solitarie".