Conte a Otto e Mezzo: Mes, Draghi e Recovery Fund

"Noi abbiamo tantissime risorse, abbiamo i fondi strutturali, la legge di bilancio, il Recovery, ora dobbiamo realizzare le riforme che necessitano. Non ci mancano le risorse, ora la necessità è cambiare passo". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde così a Otto e mezzo alle domande sul Mes.

Sul Recovery Fund, dice Conte, "non ci sono ritardi, contiamo di confrontarci in Parlamento già nei prossimi giorni", mentre gli Stati generali "non sono stati una passerella", il Piano per far ripartire il Paese "non si prepara nel chiuso delle stanze".

Sentire Mario Draghi per un consiglio? "Per chiedergli di fare il presidente? Non l'ho fatto non per spocchia o onnipotenza ma mi fido del ministro Gualtieri e di quanti lavorano al Mef".