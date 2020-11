Conte: "Rivalità con Di Maio solo sui giornali"

(Afp)

"La rivalità con Di Maio le leggiamo sui giornali e ci scambiamo messaggi ironici su questo". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7, commentando retroscena di stampa già smentiti anche dal leader M5S.

"Non ho l'ambizione di diventare il capo politico dei 5 Stelle. Rispetto le loro dinamiche interne, li seguo con attenzione e con affetto - afferma Conte - ma non ho questa ambizione".

Quanto ai rapporti con l'opposizione, "c’è un dialogo da tempo con Forza Italia in Parlamento. Auspico una collaborazione con Forza Italia come l’ho auspicato con tutte le forze di opposizione. Infatti, ci siamo seduti al tavolo con l'opposizione - ricorda Conte - sono anche venuti a Palazzo Chigi. E l'ultima volta hanno detto che il confronto lo vogliono in Parlamento. Io ero, sono e sarò disponibile. Devo riconoscere - aggiunge però il premier rimarcando la differenza - che Forza Italia si è predisposta per un dialogo costruttivo" e "ha anche spiegato che non vuole allargare la base del governo ma restare all'opposizione. Forza Italia ha assunto un approccio dialogante e costruttivo. È emerso il loro senso di responsabilità", riconosce il premier.