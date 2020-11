Covid, Salvini: "C'è terrore, rischiamo errore irrecuperabile"

(Fotogramma)

"Tamponi a domicilio, cure a domicilio e sostegno economico a tutte le attività economiche chiuse". Così Matteo Salvini, intervenendo al Maurizio Costanzo Show, durante la registrazione della trasmissione, in onda domani sera su Canale 5, ribadisce la sua 'ricetta' per combattere il Covid in questa seconda ondata.

"C'è un aumento di divorzi e uso e abuso di psicofarmaci, bene certo usare le mascherine e le distanze sociali, ma se aumentiamo il terrore rischiamo di fare un errore irrecuperabile", afferma il leader della Lega.