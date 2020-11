M5S, manager Grillo: "Beppe lavora per ritorno in tv"

Foto Fotogramma

"Un ritorno di Beppe Grillo in tv? Non lo smentisco, ma è assolutamente prematuro parlarne". Lo dice, interpellato dall'Adnkronos, il manager di Grillo, Aldo Marangoni. Oggi il quotidiano 'Il Foglio' parla di "contatti" avviati da Grillo con un "colosso della tv".

"Sicuramente - si limita a spiegare l'impresario della Marangoni spettacolo - Beppe sta riflettendo su possibili scenari futuri ma più di questo non posso dire". I nuovi progetti saranno solo per la televisione? "Si parla anche di tv. Siamo in una fase di ragionamento generale. Stiamo riflettendo sui prossimi impegni".