Meloni: "Federazione? Non so esattamente di cosa stiamo parlando"

Fotogramma

''Lei sa cosa sia una federazione? Non so esattamente di cosa stiamo parlando...''. Così Giorgia Meloni risponde a Mario Giordano che durante la trasmissione 'Fuori dal coro' gli chiede cosa ne pensi della federazione del centrodestra proposta da Matteo Salvini.

''Francamente - ha aggiunto - non ho capito dalla proposta che è arrivata esattamente di cosa stiamo parlando, posso dire che cosa penso io''. ''Sono in Europa come in Italia - spiega la leader di Fdi - favorevole alla confederazione. Cioè, il mio modello d'Europa è una confederazione di Stati liberali e sovrani che cooperano sulle grandi materie. Diciamo che vedrei lo stesso scenario per il centrodestra. Ovvero, una confederazione di partiti che, però, sulle grandi materie sono capaci di essere compatti. E questa è una sfida che deve essere di tutti''.

''Noi del centrodestra, a differenza di M5S-Pd, siamo sempre stati insieme e lo siamo per scelta", spiega quindi Meloni smentendo divisioni con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: ''Anche in questa fase difficile abbiamo sempre fatto le scelte insieme, nonostante ci fosse un tentativo continuo di dividerci, che è il gioco della tattica della maggioranza.... Fino ad ora non ci sono state divisioni, ma sfumature diverse e viva Dio, perché la diversità fa bene. Comunque sono questioni che non appassionano molti''.