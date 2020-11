Mes, "nuovo scontro nella maggioranza"

(Foto Fotogramma)

A quanto riferiscono fonti di maggioranza, il Mes è stato oggetto del confronto stamattina nella riunione con il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che il 30 novembre sarà all'Ecofin dove si discuterà, appunto, la riforma del Mes.

Sul tema le posizioni non sono cambiate: il muro dei 5 stelle da una parte e dall'altra Pd e Iv che invece sono favorevoli. "Una posizione inspiegabile" quella di M5S, "inspiegabile non aver ancora chiesto il Mes viste le criticità portate alla luce dalla pandemia" e, si riferisce' la difficoltà è che Conte non riesce a fare una sintesi".