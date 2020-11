Nuovo Dpcm, incontro Conte-maggioranza

(Foto Fotogramma)

E' in corso, secondo quanto si è appreso, un incontro tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza. Partecipano anche i ministri Roberto Gualtieri, Luigi Di Maio, Enzo Amendola. Al centro della discussione, i temi legati alla manovra economica e le prossime misure di contrasto al coronavirus.

L'ultimo Dpcm, entrato in vigore il 6 novembre, scade mercoledì 3 dicembre.

"Stiamo agendo con responsabilità, metodo e trasparenza. Ce la stiamo mettendo tutta", ha sottolineato ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Oggi si dice che siamo impreparati alla seconda ondata di coronavirus. Abbiamo portato sotto controllo la curva nella prima ondata, in tempi anche relativamente brevi. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo approvato tutti i possibili protocolli per assicurare un'estate in sicurezza agli italiani. Sarebbe stato impossibile prescrivere misure restrittive in estate, la seconda ondata ha sorpreso tutta l'Europa, noi abbiamo lavorato al massimo. A luglio ho chiesto in Parlamento la proroga dello stato d'emergenza e sono stato duramente attaccato: è difficile mettere d'accordo tutti, l'importante è avere un metodo e proseguire su questa linea". "Venerdì spero che l'indice Rt si avvicini a 1 - ha aggiunto - vorrebbe dire che siamo riuscirti a congelare la curva", afferma.