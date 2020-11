Nuovo Dpcm, domani riunione Conte con capidelegazione

Attesa per domani alle 13, si apprende da fonti della maggioranza, la riunione del premier Giuseppe Conte con i capidelegazione. Sul tavolo le nuove misure anti-Covid in vista del nuovo Dpcm.

Il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato sempre per domani alle 16 le Regioni, l'Anci e l'Upi. In collegamento anche il ministro alla Salute Roberto Speranza, il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Nuovo Dpcm e regole per Natale, misure allo studio