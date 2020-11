Vaccino Covid, Boccia: "Stessa distribuzione da Nord a Sud"

Francesco Boccia (Fotogramma)

Sui vaccini anti Covid "c'è una visione comune, la distribuzione è affidata al commissario Arcuri in modo capillare e garantita per tutti, non può essere fatta in maniera diversa come per il vaccino anti influenza". Lo ha detto Francesco Boccia a Omnibus.

"La distribuzione dei vaccini normalmente la fanno le Regioni, sul coronavirus la regia sarà del commissario all'emergenza raccordandosi con le Regioni ma allo stesso modo da nord a sud", ha sottolineato il ministro delle Regioni.

Intanto, riguardo il prossimo Natale, Boccia ha aggiunto: "Proprio ai nostri genitori, ai nostri nonni, che hanno consentito al Paese di avere il diritto alla salute, dovremo dare massimo aiuto e sostegno. Dobbiamo essere tutti responsabili, noi e i nostri figli".

"Questo virus si diffonde velocemente, abbiamo già sperimentato l'azzeramento della curva e la ripartenza. La convivenza viaggia attraverso il rispetto delle regole e l'auto disciplina -ha spiegato il ministro delle Regioni-. Tutto regge se le reti sanitarie reggono, ma i nostri operatori sanitari non sono invincibili, se le trincee saltano rischiano anche loro".