Covid Campania, De Luca: "Numeri al lotto su medici a Napoli"

Foto Ipa/Fotogramma

Promette una "operazione verità contro ogni forma di sciacallaggio" il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. In un post pubblicato su Facebook, il governatore campano scrive che "i numeri al lotto fatti circolare in questi giorni da irresponsabili raccontano di migliaia di medici inviati a Napoli. Come certificato dagli uffici regionali, contiamo a oggi solo 10 anestesisti e qualche decina di medici non specializzati. Non ci sono parole. Proseguiremo ancora nei prossimi giorni con l'operazione verità, contro ogni forma di sciacallaggio nei confronti di una realtà sanitaria che ha dato prova straordinaria di dedizione e professionalità. E' sconcertante che vi sia chi parla e diffama senza fare la cosa più semplice: informarsi sui dati oggettivi".

A conclusione del post viene riportata una "nota degli uffici" nella quale si legge: "Per il reclutamento di medici sono stati indetti tre bandi, due nazionali, l'ultimo solo per la Campania; con il primo bando sono stati assunti 85 medici senza specializzazione; con gli altri due su 48 anestesisti che avevano presentato domanda, 35 hanno rinunciato. Solo 10 sono attualmente in servizio in quanto su altri 3 sono in corso verifiche".