Lilli Gruber: "Io e Conte senza mascherina? Fake news"

"Io e Conte senza mascherina? E' una fake news". Lilli Gruber, aprendo la puntata di Otto e Mezzo, commenta la foto rimbalzata oggi sui social. L'immagine mostra il saluto ravvicinato tra la giornalista e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che lunedì è stato ospite nel programma serale di La7. Nella foto, Gruber e Conte non indossano la mascherina e non osservano il distanziamento. "C'è un piccolo problema -osserva la giornalista-: è una foto del 27 gennaio scorso", in occasione della precedente visita del premier a Otto e mezzo, prima che in Italia scattasse l'emergenza coronavirus. "Questa fake news riguarda noi oggi, ma è solo una delle fake news che circolano sulla rete". "Questa foto è circolata sui social soprattutto dei negazionisti, dei complottisti e dei fiancheggiatori di Salvini con la scritta 'Gruber e Conte incastrati dietro le quinte, la mascherina e il distanziamento dove sono? Carezzina, strette di mano...'. C'è un piccolo particolare, questa foto non è di lunedì scorso ma di 10 mesi fa, quando pandemia e restrizioni non c'erano. Bastava vedere come eravamo vestiti...".