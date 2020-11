Nuovo Dpcm e Natale, domani altra riunione con Conte

(Fotogramma)

Nuovo Dpcm sul tavolo, misure e regole da discutere in vista di Natale. E' terminata la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione sui provvedimenti anti-Covid. Un nuovo incontro è fissato per domani alle 10 e 30. Fonti di maggioranza riferiscono all'Adnkronos che si sarebbe trattata di una riunione piuttosto "interlocutoria".

Anticipare alle 21 il coprifuoco a Natale e Capodanno sarebbe un'ipotesi tra quelle al vaglio del governo e degli esperti del Cts, al lavoro per definire il perimetro del prossimo Dpcm che entrerà in vigore a inizio dicembre. Le preoccupazioni degli scienziati si focalizzano proprio sulla notte del 24 dicembre e su quella dell'ultimo giorno dell'anno, per i rischi di una maggiore diffusione del contagio legati alla tradizionale messa di mezzanotte alla vigilia di Natale e al veglione di fine anno.