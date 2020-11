Roma, Sileri: "Io candidato sindaco? Smentisco, non ne so nulla"

(Fotogramma)

"Calenda ha detto che mi voglio candidare a sindaco di Roma col Pd? Non ne sapevo nulla, l'ho letta pure io dai giornali. Non ne so nulla, smentisco, sto facendo questo lavoro da viceministro e voglio portarlo a termine”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute. Lei a Roma per chi voterà? “So quello che sta facendo Raggi a Roma e non ho dubbi nel votarla” risponde Sileri.