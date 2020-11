Crimi: "Restituzioni M5S Europa congelate, ci adegueremo a rilievi antifrode"

(Fotogramma/Ipa)

"In ragione dei dubbi sollevati nei mesi scorsi dall'Olaf rispetto ai casi di alcuni eurodeputati non italiani, abbiamo deciso in via cautelativa di congelare le restituzioni dei nostri eurodeputati e accantonarle, avviando immediatamente una modifica del nostro codice di condotta così da renderlo, in ogni caso, compatibile con i rilievi fatti e con il regolamento del Parlamento europeo, e procedere così alle restituzioni di questi mesi e di quelle future". Lo dice all'Adnkronos il capo politico del M5S Vito Crimi.