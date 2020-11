"Lombardia zona arancione", Salvini in pressing

Foto Fotogramma

"I dati sanitari (per fortuna) sono evidenti da giorni, la Lombardia da zona rossa deve diventare zona arancione, con le riaperture previste. Subito. Governo sveglia! P.S. Invitiamo il sindaco di Milano del Pd a chiamare il suo segretario del Pd e i suoi amici ministri del Pd, perché i cittadini lombardi meritano chiarezza e rispetto". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Sull'ipotesi di un cambio di colore della Lombardia, il sindaco di Milano Beppe Sala si è già espresso in un post su Facebook: "La Lombardia resta in zona rossa o diventa arancione? Purché non diventi una trattativa tra governo e Regione... Se fanno fede i 21 (!) parametri e l’Rt, allora si passi all’arancione. Se invece le strutture politiche che sono chiamate a decidere ritengono che, nel loro legittimo giudizio, sia meglio aspettare, io non mi opporrò di certo", ha affermato Sala.

Lombardia zona arancione? Preoccupazione dei rianimatori