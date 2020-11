Nuovo Dpcm Natale: ecco misure su spostamenti, ristoranti e coprifuoco

(Fotogramma)

Coprifuoco dalle 22, spostamenti tra regioni solo per residenti, quarantena per chi rientra dall'estero. Sono alcune misure discusse in relazione al nuovo Dpcm in vista del Natale. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di maggioranza dalla riunione con il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione emergerebbe la decisione di limitare gli spostamenti tra la regioni a Natale solo ai residenti. Inoltre, sempre nelle festività, resterebbero chiusi i ristoranti sia il 25 dicembre che a Santo Stefano.

Sempre per quanto riguarda i ristoranti sarebbero aperti fino alle 18, chiusi invece nelle zone arancioni, mentre i negozi resterebbero aperti fino alle 21 per evitare assembramenti. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 6 che, a quanto apprende l'Adnkronos, il governo sarebbe orientato a confermare anche per la sera della vigilia di Natale e la notte di Capodanno. Prevista la quarantena al rientro da trasferimenti transfrontalieri.