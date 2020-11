Decreti sicurezza Salvini, al via esame dl per modifica

Fotogramma

E' iniziato in aula alla Camera l'esame del ddl di conversione in legge del decreto che modifica le norme dei decreti Salvini. Il provvedimento del governo interviene in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modificando agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale.

Il ddl contiene anche norme sul divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

"Oggi la Camera si occupa dei decreti sicurezza... ma le pare urgente? Mi domando perché si parli di clandestini e sbarchi con i problemi che ci sono. Noi ci opporremo alla cancellazione di questi decreti, riaprire i porti non è prioritario. Staremo in Aula finché non ritirano gli emendamenti", il commento del leader della Lega Matteo Salvini a Rainews 24.