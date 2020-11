Vaccino Covid, Di Maio: "A breve Speranza presenterà piano"

(Fotogramma)

''Nelle prossime ore il ministro Speranza presenterà il piano di vaccinazione nazionale''. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di 'Stasera Italia' a proposito della lotta al Coronavirus nel nostro Paese.

GOVERNO - ''Credo che non serva una nuova maggioranza", ma un "grande dialogo tra tutte le forze del Paese''. Per l'Italia ''non serve una nuova maggioranza, qui non è una questione di nuova maggioranza. Ma occorre un grande dialogo tra le migliori forze del Paese. Ognuno deve continuare a fare in Parlamento la propria parte, maggioranza e opposizione'', perché è necessario impegnarsi ''dinanzi alla nazione''. ''Serve una grande sinergia. Qui - ha assicurato - nessuno sta chiedendo di entrare in maggioranza e allo stesso modo nessuno mette veti. Credo che ognuno debba continuare a fare la propria parte rispetto ai cittadini e alla nazione dalla propria posizione. Chi sta all'opposizione e dialoga con responsabilità a un atto di dovere morale in un momento di grande crisi''.

"NON MI CANDIDO A PREMIER" - "Nessuna candidatura a premier, è solo uno stimolo al dibattito..." precisa Di Maio, quando gli chiedono se il suo lungo intervento sul 'Foglio' in dieci punti debba essere letto come una sorta di manifesto politico di chi studia da futuro premier.

MADE IN ITALY - ''Le imprese italiane sono competitive , ma il governo deve metterle in condizione di competere sui mercati internazionali" dice il ministro Di Maio. Perché quando questo accade, vincono sempre, perché il Made in Italy è il prodotto più apprezzato e ambito al mondo''.

DIGITALIZZAZIONE E BUROCRAZIA - "Noi siamo in ritardo sul piano della digitalizzazione del Paese, anche perché il piano della banda ultralarga ha avuto tanti problemi di burocrazia. Dobbiamo prenderci qualche rischio. Noi abbiamo fatto una legge anticorruzione più rigida d'Europa. Dobbiamo abbattere, invece, una serie di codicilli e cavilli che non permettono alle aziende ma anche agli enti pubblici di fare le gare e di stendere la fibra''.