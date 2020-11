Manovra, emendamento maggioranza: superbonus fino al 2023

(Fotogramma)

"L'emendamento di tutte le forze di maggioranza sulla proposta che da sempre contraddistingue il Movimento 5 Stelle è un segnale concreto verso imprese, artigiani e cittadini nella chiara direzione di una economia ambientalmente sostenibile che è l'unica via d'uscita della nostra società nell'era post Covid". Così in una nota Luca Sut e Patrizia Terzoni, entrambi deputati del MoVimento 5 Stelle.

"Stabilizzando il superbonus 110 intanto fino al 2023 come abbiamo sempre richiesto in sintonia con le imprese facciamo bene all economia all'ambiente ed alla salute dei cittadini. Ci batteremo affinché l'emendamento passi in Parlamento", conclude la nota.