Nuovo Dpcm Natale e ristoranti chiusi, Vespa all'attacco

(Foto Fotogramma)

"Posso chiedere che senso ha chiudere i massacratissimi ristoranti a Natale e S.Stefano? I posti a tavola sono sempre gli stessi. Si teme l’assembramento psicologico? Capisco le cautele, non i paradossi. Per essere rispettata, l’Autorità deve usare il buonsenso". Lo scrive Bruno Vespa su Twitter a proposito delle misure cui il governo starebbe pensando per le prossime festività.