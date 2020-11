Calenda, figlia fotografa ferita a manifestazione Parigi

Foto Fotogramma

"Mannaggia alla miseria! Tay! I figli manifestanti! Per fortuna è tosta come l’acciaio. Daje figlia''. Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda, postando sui social la fotonotizia della figlia rimasta ferita durante le proteste in Francia contro la legge sulla sicurezza.

Secondo quanto si legge nell'articolo postato da Calenda, sua figlia Tay ha ricevuto un violento colpo allo zigomo durante una carica della polizia. La ragazza in quel momento indossava gli occhiali: la foto mostra il suo volto ancora segnato e gonfio.

"Sta dalla parte giusta sì", dice Calenda rispondendo su Twitter a chi si congratula con la figlia. "Fotografava una manifestazione di protesta contro il pestaggio da parte di due agenti di un produttore musicale e una legge che vuole impedire la possibilità di fotografare poliziotti. Fiero di lei", aggiunge il leader di Azione.