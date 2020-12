Calabria, elezioni regionali il 14 febbraio

(Fotogramma)

Le elezioni regionali in Calabria si terranno il prossimo 14 febbraio. Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha infatti adottato il decreto per indire le elezioni regionali nel giorno di San Valentino. Due giorni fa il neo presidente del Consiglio regionale, Giovanni Arruzzolo, aveva comunicato l’assenso per quella data da parte della Corte d’Appello di Catanzaro.

La firma del decreto, si legge nel provvedimento, arriva dopo aver acquisito “l’intesa del Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, espressa con nota prot. 14039 del 20 novembre 2020”.