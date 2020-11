Scuola, governo 'chiama' prefetti: a loro la regia dei rientri in classe

(Fotogramma)

Il rientro sui banchi passerà dai prefetti. Per far tornare a scuola in presenza i ragazzi dei licei e delle scuole superiori di tutt'Italia il governo, a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti dell'esecutivo, pensa a presidi sul territorio, una sorta di cabina di regia che verrà affidata, appunto, ai prefetti in persona. A loro il compito di mettere attorno al tavolo i soggetti coinvolti dal ritorno alla didattica in presenza, bandita alle superiori anche nelle regioni a minor rischio, ovvero quelle in area gialla.

Autorevoli fonti di governo raccontano all'Adnkronos di un'intesa di massima che vedrebbe d'accordo la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, la responsabile dell'Interno Luciana Lamorgese e la titolare dei Trasporti Paola De Micheli. Dietro ci sarebbe la 'regia' di Palazzo Chigi, concorde nel dare ai prefetti il ruolo di coordinatori, 'oliando' il meccanismo che è dietro la riaperture dei cancelli. Saranno infatti loro a dover mettere d'accordo le aziende di trasporto locali, dirigenti scolastici e sindaci, affinché i rientri a scuola siano gestiti evitando assembramenti al suono della campanella sì, ma anche sui mezzi di trasporto pubblici, dunque bus, tram e metropolitane.

E non è escluso, viene inoltre spiegato, che al tavolo vengano chiamate anche le Asl, acronimo di Aziende sanitarie locali, per mettere assieme tutti i tasselli ed evitare fughe in avanti, con chiusure degli Istituti a macchia di leopardo. Intervenendo quindi a seconda delle esigenze dei territori, mettendo a punto delle road map che consentano di gestire il rientro sui banchi in piena sicurezza, grazie alla regia e all'intervento diretto dei Prefetti.

“Apprendiamo con soddisfazione della possibile volontà di attribuire alla rete delle Prefetture anche la gestione di una rapida riorganizzazione dei trasporti in vista della riapertura delle scuole, appuntamento importantissimo - afferma Antonio Giannelli, presidente del Sinpref (Associazione Sindacale Funzionari Prefettizi) - Se fosse vero, sarebbe un’altra responsabilità di primo piano, in continuità con quelle attribuite alle prefetture in questi delicatissimi mesi. Riorganizzare i trasporti sarà un compito impegnativo e delicato che richiederà un’attenta analisi delle specificità locali ed il coordinamento di tutti gli attori istituzionali coinvolti per assicurare la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche''.

''E’ il riconoscimento tangibile del fondamentale ruolo di raccordo territoriale ed istituzionale svolto dalle prefetture, in silenzio, con massima dedizione, assicurando presenza h24 e concreta capacità di affrontare i problemi nell'interesse esclusivo della Nazione, nonostante consistenti vuoti di organico e condizioni di lavoro non sempre ottimali”, aggiunge Giannelli.

