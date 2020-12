Nuovo Dpcm Natale: Conte firma 3 dicembre, misure fino a 15 gennaio

(Fotogramma)

Le misure previste dal Nuovo Dpcm saranno in vigore con ogni probabilità fino al 15 gennaio. Si delineano tempi e tappe del provvedimento che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si appresta a varare. ''Domani ci sarà il passaggio parlamentare'' e poi il dpcm sarà ''firmato nella giornata del 3 dicembre per andare in gazzetta e coprire le ordinanze del ministero Salute'', ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a quanto si apprende, nel corso del confronto governo-Regioni-enti locali sul nuovo dpcm con le misure di contenimento del coronavirus.

Il precedente provvedimento era stato firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lo scorso 3 novembre.

Speranza: "Per feste maggiori restrizioni"

"Il nuovo Dpcm dovrebbe entrare in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio, e durante la Conferenza Stato Regioni, incontro informale, non è stato deciso nulla ma noi come regioni abbiamo presentato una serie di proposte. Tra queste una massiccia campagna di comunicazione che il governo dovrebbe attivare contro gli assembramenti", ha spiegato Donato Toma, presidente della Regione Molise, al programma di Rai Radio 1 'Un giorno da pecora'.

"Tutto dipendee dai comportamenti individuali. Ci vuole grande maturità - ha spiegato - in Germania se la Merkel dice non vi accalcate i tedeschi no si accalcano, lo dobbiamo fare anche noi in Italia".

"Gli assembramenti sono davanti ai bar, ai locali pubblici lì si creano gli assembramenti, quelli pericolosi - ha sottolineato Toma - Noi durante la Conferenza Stato Regioni, abbiamo fatto una serie di proposte fra cui per esempio l'apertura dei negozi fino alle 23. Poi ogni regione ha le proprie esigenze - ha continuato Toma - però poi il governo deciderà e potrà tener conto e non tener conto. Oggi il governo ci ha solo ascoltati"