Fisco, al via dall'8 dicembre il cashback di Natale

(Fotogramma)

Un sito ad hoc www.cashlessitalia.it e uno spot per informare la popolazione. Parte dall'8 dicembre il piano cashless del governo, una spinta all'uso di carta di credito e bancomat. Per poterne usufruire, accedendo a tutti i sistemi premianti dei pagamenti digitali inclusa la lotteria degli scontrini, è necessario registrarsi sull'app IO con spid o carta d'identità elettronica.

Dall'8 al 31 dicembre 2020, con l'extra cashback di Natale, basteranno "10 acquisti con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay per avere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro che saranno accreditati nei primi mesi del 2021", viene spiegato sul sito. Lo spot invita ad usare le carte anche per i servizi, per pagare "l'idraulico, il meccanico, l'avvocato, l'architetto e gli altri artigiani e professionisti". "Usa le carte, guadagni, vinci e aiuti il Paese", il claim dello spot.