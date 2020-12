Nuovo Dpcm e decreto per Natale, Conte e ipotesi 'doppietta'

(Afp)

Oltre al nuovo Dpcm potrebbe arrivare un decreto ad hoc sulle misure anti Covid per le festività natalizie. Un'ipotesi già circolata e che il premier Giuseppe Conte, apprende l'Adnkronos, avrebbe rilanciato nelle riunione con i capigruppo di maggioranza: "introdurremo delle regole ad hoc per le festività", le parole del presidente del Consiglio.

L'eventuale decreto legge dovrebbe essere incentrato, si riferisce, in particolare sul capitolo spostamenti. Andando verso un "Natale in giallo", ovvero con l'Italia tutta in fascia gialla, servirebbero regole ad hoc che vadano oltre quanto stabilito dal Dpcm.