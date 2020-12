Nuovo Dpcm Natale, Speranza: "Per feste maggiori restrizioni"

(Foto Fotogramma)

Stop spostamenti, coprifuoco, ristoranti chiusi. Con il nuovo Dpcm ''per i giorni di festa'' prevediamo ''maggiori restrizioni'' poi a inizio anno partirà ''il piano vaccini''. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, a quanto si apprende, nel corso del confronto governo-Regioni-enti locali sul nuovo Dpcm con le misure di contenimento del coronavirus. "Dobbiamo evitare di arrivare a gennaio in una situazione complicata'', ha aggiunto Speranza.

Nuovo Dpcm, governo: "Stop spostamenti e coprifuoco alle 22"

''Resta la divisione del Paese in zone'' anche se è ancora ''in corso il confronto sulla ponderazione degli indicatori'', dai dati è ''possibile che tutto il paese nelle prossime settimane sia in zona gialla'', ha detto ancora Speranza.

''Sullo sci il confronto'' va fatto ''a livello europeo, il problema non è lo sci ma tutte le aggregazioni e i flussi di persone'' e quindi gli assembramenti che ne derivano.