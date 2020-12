Nuovo Dpcm 4 dicembre, Speranza: "Guardia alta o rischio terza ondata"

(Fotogramma)

"Non facciamoci illusioni: se abbassiamo la guardia, la terza ondata è dietro l'angolo. Ripeto ancora una volta un'espressione che ho usato mille volte in questi mesi: non dobbiamo perdere la memoria, conosciamo ormai il virus, sappiamo i danni che fa e la facilità con cui se ne può perdere il controllo". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrando in Aula alla Camera le misure del prossimo Dpcm e il Piano strategico per le vaccinazioni contro Covid-19.

Le misure messe in campo in questa seconda ondata, ha evidenziato, stanno dando i primi risultati nel raffreddare la curva epidemica. Ma non basta. "Lo dico con tutta la forza che ho dentro: attenzione a non scambiare un primo raggio di sole con lo scampato pericolo - avverte -l'onda resta molto alta e la nostra navigazione continuerà ad essere difficile ed esposta a mille imprevisti, lo dico con la chiarezza e la forza che deve avere in questi passaggi il ministro della Salute".