Nuovo Dpcm, Toti: "Stop spostamenti in regioni gialle? Non ha senso"

Fotogramma

"Alcune cose, indiscrezioni sul nuovo Dpcm, proprio non le capisco. Spiegatemi perché un cittadino di una regione gialla non possa andare a festeggiare il Natale con un proprio familiare in un comune accanto? Non ha alcun senso". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ospite a 'Stasera Italia'.

"Nessuna regione - ha spiegato il governatore - è scriteriata e vuole aprire tutto, ma sappiamo quanto valga socialmente il Natale per gli italiani. Anche a livello religioso ed economico. 20 giorni del Natale valgono 3 mesi per il commercio. Abbiamo chiesto un impianto misurato che tenga conto delle difficoltà del paese, abbiamo chiesto molte cose al Governo, soprattutto abbiamo chiesto equilibrio".