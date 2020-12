Nuovo Dpcm 3 dicembre, Salvini: "Dividono italiani a Natale"

Foto Fotogramma

"Del nuovo Dpcm mi sono fatto un'idea pessima, un conto è vietare le folle, un altro è dividere gli italiani, chiuderli in casa in un giorno di festa, preghiera e speranza". Lo dice Matteo Salvini, a margine di una visita al Centro 'Anpvi Onlus Scuola cani guida per ciechi' a Campagnano di Roma.

"Fare muri di paese in paese, anche il giorno di Natale è follia. E' una battaglia ideologica per chiudere, impaurire e separare gli italiani", aggiunge il leader della Lega, che soffermandosi sulla riforma del Mes la definisce "peggiorativa".

"Il centrodestra anche su questo è compatto, speriamo che anche nella maggioranza qualcuno sia disposto a anteporre l'interesse dell'Italia alle proprie poltrone. Noi come Lega abbiamo le idee chiare, il centrodestra con Meloni e Berlusconi idem, aspettiamo gli altri", conclude Salvini.