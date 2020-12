Nuovo Dpcm, scuola: elementari e medie 100% in presenza dal 7 gennaio

Fotogramma

Dal 7 gennaio primo ciclo scolastico in presenza al 100%, superiori al 75%. A quanto si apprende, la bozza del nuovo Dpcm sarebbe stata modificata, per quanto riguarda il rientro in classe, dopo la sollecitazione della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. La modifica è stata comunicata nel pomeriggio anche a Regioni ed Enti locali a cui è stato presentato un protocollo di lavoro per risolvere le criticità legate a trasporto e tracciamento.