Sindaco di Roma, Rocca: "Io candidato? Lusingato ma ora c'è pandemia"

''L'ho letto come voi. Mi stanno chiamando amici e parenti, anche mio padre! Ma io non ho ricevuto alcuna proposta. Sono lusingato ma ora non saprei proprio come fare, sono in mezzo ad una pandemia e sto lavorando su questa emergenza''. Lo ha detto all'Adnkronos il presidente della Croce rossa italiana Francesco Rocca a proposito delle indiscrezioni stampa su una sua possibile candidatura a sindaco di Roma per il centrodestra.