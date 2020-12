M5S, l'eurodeputata Evi: "Lascio, Movimento ha tradito sue battaglie"

Fotogramma

L'eurodeputata Eleonora Evi lascia ufficialmente il Movimento Cinque Stelle. "Sono orgogliosa del percorso fatto e delle cose buone realizzate - scrive - ma il M5S non ha più alcuna identità e quel che è stato ha cessato di esistere da un pezzo. Oggi lascio quindi il Movimento 5 Stelle".

"Lascio il Movimento - continua - che in questo momento mi 'punisce' con una seconda procedura disciplinare attivata dai probiviri per aver votato in modo difforme dalla delegazione europea, ma avendo rispettato il programma elettorale e l’impegno con gli elettori".

"Lascio io, prima di essere cacciata per aver tenuto la barra dritta. E’ una decisione sofferta, maturata nel tempo, che oggi prendo con lucidità e consapevolezza. Non sono cambiata io. E’ il Movimento ad aver tradito le sue battaglie e la sua identità", conclude Evi.

M5S: "Europarlamentari usciti da Movimento lascino seggi"