Meloni querela Saviano: "Sciacallaggio disgustoso"

(Fotogramma)

Giorgia Meloni ha accusato Roberto Saviano di “sciacallaggio disgustoso” e per questo ha deciso di querelarlo, secondo quanto riporta il quotidiano Libero. “Non sono disposta a tollerare oltre, ho già dato mandato per procedere legalmente”, ha svelato la leader di Fratelli d’Italia dopo essere stata pesantemente insultata insieme a Matteo Salvini nel corso di PiazzaPulita, la trasmissione condotta su La7 da Corrado Formigli. Il quale ha ospitato Saviano, che sull’immigrazione ha ovviamente sparato a zero sui due leader del centrodestra: “Vedendo queste immagini (morti in mare, ndr) vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame dei taxi del mare, delle crociere, tutte quelle parole spese su questa disperazione. Viene solo da dire bast***i, come avete potuto. Meloni, Salvini: bast***i”.

La replica di Giorgia è arrivata nella mattinata di oggi: “Sono stufa di assistere a questo disgustoso sciacallaggio da parte di Saviano. Per voi è normale che a questo odiatore seriale sia consentito diffamare (senza contraddittorio) chi non è in studio?”. Di conseguenza la leader di Fdi ha deciso di passare al contrattacco con una querela.